Калуга, 13 июня, 2017, 21:11 — ИА Регнум. Первый в России памятник великому князю Ивану III установлен на территории Владимирского скита монастыря Свято-Тихоновой пустыни Калужской области. Монумент появился на входе музейного комплекса-диорамы «Великое Стояние на Угре»: именно в этих местах развернулись исторические события 1480 года, сообщает 13 июня корреспондент ИА REGNUM.

Николай Шустов. Иван III свергает татарское иго, разорвав изображение хана и приказав умертвить послов. 1862

Идею установить памятник Ивану III в монастыре Свято-Тихоновой пустыни обсуждали около трёх лет.

«Иван III — это необычная личность, которая созидала наше государство, которая объединила разрозненные княжества. Он сумел создать свод государственных законов, продумать культурное развитие страны. Он был величайшим политиком, создавшим новую Русь — Русь не Киевскую, а Московскую. И наша цель сейчас — рассказать людям о подвиге этого человека», — заявил наместник монастыря архимандрит Тихон.

Скульптура великого князя выполнена из бронзы. Высота памятника вместе с постаментом составляет 4,5 метра. Так как изображений Ивана III не сохранилось, то в памятнике решили запечатлеть отдельные черты его внука — Ивана Грозного.

Автором монумента стал скульптор из Санкт-Петербурга Николай Анциферов. Фигура Ивана III выполнена в движении: великий князь благословляет народ и одновременно останавливает ордынское войско. Элементы одежды князя украшены декоративными росписями. Памятник Ивану III завершает композицию музейного комплекса, который состоит из храма, поклонного креста и диорамы художника Павла Рыженко.

По мнению архимандрита Тихона, памятник великому князю Ивану III украсит не только музейный комплекс «Великое Стояние на Угре», но и станет достоянием всей Российской земли.

Официальная церемония открытия скульптуры намечена на 8 июля — в дни празднования памяти Владимирской иконы Божией Матери.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё один памятник Ивану III Калужская область должна получить в подарок от Российского военно-исторического общества (РВИО). По словам губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, личность великого князя заслуживает особого уважения и признательности потомков.

«Сейчас в России нет ни одного отдельного памятника этому великому государственному деятелю. Я надеюсь, памятник Ивану III скоро появится в Калуге. И станет не просто символом, но настоящим произведением искусства и достопримечательностью города. Нам нужен не просто абы какой памятник, а шедевр, достойный внимания ЮНЕСКО. Правление Ивана Великого — это объединение страны, это установление многосторонних союзных отношений с целым рядом государств, это появление титула «Государь всея Руси» и самого слова «Россия», — заявил Анатолий Артамонов.

Этот памятник изначально планировалось установить в сквере Ленина, однако позднее от данной идеи отказались. Новое место для монумента пока не подобрали.