Кейптаун, 13 июня, 2017, 21:06 — ИА Регнум. На главном железнодорожном вокзале Кейптауна пассажиры подожгли вагоны, близлежащие магазины и опрокинули транспортные средства из-за многочасовой задержки поезда, 13 июня сообщает Reuters.

Горящие вагоны

В видеоролике, размещенном в социальных сетях, показано, что восемь пассажирских вагонов, стоявшие возле вокзала, объяты пламенем. Дым от пожара был виден из разных районов города.

Представитель железнодорожного оператора Metrorail Ричард Уокер извинился за задержку, вызванную техническими неисправностями в сети электропередач, осудив беспорядки.

«Мы признаём, что пассажиры имеют законное право на получение качественных услуг, однако мы никогда не будем потворствовать преступности», — заявил Уокер.

На место происшествия прибыли наряды полиции и пожарной службы. Из-за пожара на вокзале железнодорожное сообщение было временно приостановлено.