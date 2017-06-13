Вашингтон, 13 июня, 2017, 20:52 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заблокировал в своем аккаунте в Twitter знаменитого американского писателя Стивена Кинга. Об этом всемирно известный литератор сообщил в своем микроблоге.

pinguino k Стивен Кинг

Стивен Кинг написал, что Трамп запретил ему читать сообщения и в шутку пообещал покончить из-за этого жизнь самоубийством.

На помощь известному американскому писателю пришла его британская коллега Джоан Роулинг, автор книг о Гарри Поттере. Знаменитая сказочница пообещала Стивену Кингу своевременно делиться с ним сообщениями президента США.

Стоит напомнить, что Стивен Кинг известен ещё и своими довольно нелицеприятными высказываниями о нынешнем хозяине Белого дома и его деятельности. В частности, литератор назвал допуск Дональда Трампа к ядерной кнопке «самым страшным хоррором».

Напомним, на аккаунт Дональда Трампа в Twitter подписаны более 31 млн пользователей всемирной сети.