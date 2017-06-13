Пхеньян, 13 июня, 2017, 20:51 — ИА Регнум. Власти Корейской Народно-Демократической Республики выпустили на свободу американского студента Отто-Фридерика Уормбиера, ранее приговоренного к 15 годам тюремного заключения в Северной Корее. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает Associated Press со ссылкой на государственного секретаря США Рекса Тиллерсона.

По словам главы внешнеполитического ведомства США, Уормбриер уже летит домой, и скоро воссоединится с семьей. Тиллерсон подчеркнул, что государственный департамент обеспечил освобождение американского студента по указанию президента Дональда Трампа.

Также Тиллерсон отметил, что Госдеп продолжает обсуждать освобождение ещё троих задержанных в Северной Корее граждан США.

Напомним, Уормбриер был задержан в КНДР и осужден на 15 лет тюрьмы за попытку украсть пропагандистский баннер. Приговор был вынесен в марте 2016 года.

Стоит отметить, что через некоторое время после задержания Уормбриер заболел ботулизмом и, приняв таблетку снотворного, впал в кому.

Что касается других задержанных в КНДР американских граждан, то их обвиняют в подрывной деятельности против КНДР.

В самих США считают, что северокорейские власти задержали американских граждан для того, чтобы принудить Вашингтон вступить в переговоры с Пхеньяном.