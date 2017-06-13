Екатеринбург, 13 июня, 2017, 20:45 — ИА Регнум. В Свердловской области вновь поменялся главный федеральный инспектор. Занимавший этот пост с 1 сентября 2014 года Андрей Березовский назначен помощником полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Игоря Холманских, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в полпредстве.

Kremlin.ru Игорь Холманских

Его место занял уроженец Перми Данила Трубинов. Ему 41 год. В аппарате полпреда Трубинов работает с 2001 года. В сентябре 2013-го стал федеральным инспектором по Ямалу.

Отметим, у Холманских сейчас три помощника. Кроме Андрея Березовского данную должность занимают уроженец Нижнего Тагила и, как и Холманских, выходец с «Уралвагонзавода» Сергей Морев, а также уроженец Свердловска Сергей Устьянцев.

Добавим, Андрей Березовский занял пост, на котором до конца 2016 года находился Андрей Перла. Должность стала вакантной после того, как Перла перешёл на работу в правительство Севастополя, где возглавил департамент общественных коммуникаций.