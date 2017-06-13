Ленинградская область, 13 июня, 2017, 20:36 — ИА Регнум. Началось строительство сквозного проезда под Кольцевой автомобильной дорогой (КАД) Санкт-Петербурга, который должен улучшить транспортную обстановку в районе Западное Мурино и поселка Бугры. Об этом сегодня, 13 июня, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Тяжелая транспортная ситуация в этих активно застраиваемых населенных пунктах на территории Ленобласти, примыкающей к северу Петербурга, стала причиной социального напряжения и серьезной проблемой для областных властей.

«Весь комплекс работ займет около четырех месяцев. Уже сейчас надо ускорить строительство: к 19 июня здесь должно быть больше рабочих и спецтехники. Объект имеет высокую социальную значимость, администрация области держит его на особом контроле», — подчеркнул глава комитета по дорожному хозяйству Ленобласти Юрий Запалатский в ходе инспекции рабочей площадки.

Проезд под КАД включает в себя по одной полосе движения в каждую сторону. Стоимость проекта составляет порядка 108 млн рублей.

В рамках обустройства нового объекта будет восстановлено дорожное покрытие улицы Верхняя протяженностью 1,93 км — от ТРК «Северный молл» до границы работ по устройству проезда, а также проезда от улицы Шоссейная до границ строительства протяженностью 3,2 км.

По условиям контракта, сдать «прокол» под КАД в эксплуатацию и открыть по нему движение должны 5 октября 2017 года, однако до этого назывались и более ранние сроки. Протяженность самого участка составит более 300 метров.

Техническим заказчиком проезда выступает региональное агентство транспортной инфраструктуры, подведомственное Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Инвестор — ООО «Управляющая компания «Мурино».

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Как сообщало ИА REGNUM, о поэтапном решении проблемы транспортного узла Мурино и Новое Девяткино было заявлено в ноябре 2016 года. «Прокол» под КАД является первым этапом строительства развязки с КАД в створе Гражданского проспекта. Вторым этапом станет непосредственно развязка со съездом в направлении станции метро «Девяткино», чтобы впоследствии связать КАД и новый транспортно-пересадочный узел, который будет создан в этом районе.

Проект развязки в настоящее время проходит экспертизу. Заключить контракт на строительные работы стоимостью 1,2 млрд рублей ориентировочно планируется в конце 2017 года. Проект, заказчиком которого выступает ГКУ «Ленавтодор», реализуется по системе государственно-частного партнёрства: 60% стоимости профинансирует бюджет Ленобласти, 40% — застройщики.