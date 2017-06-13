Тбилиси, 13 июня, 2017, 20:35 — ИА Регнум. «Политика России основана на агрессии, силе, и не только в отношении Грузии, но и в отношении других государств», — заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе, выступая с отчетом о внешней политике страны на объединенном заседании парламентских комитетов по внешним отношениям и интеграции с Европой 13 июня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русские идут

Отвечая на обвинения оппозиционных депутатов в адрес властей за непоследовательность политики в отношении России, Михаил Джанелидзе отметил, что должный ответ России не смогли дать именно представители прежнего правительства.

«Когда нужен был широкомасштабный ответ России, тогда дать его и мобилизовать мировое сообщество вы не сумели», — обратился министр к бывшим и нынешним представителям «Единого национального движения».

По его словам, нынешнее правительство поэтапно мобилизует мировое сообщество для соответствующего ответа на действия России.

«Все решения, контакты, резолюции, визиты, все наши отношения с партнерами связаны с тем, чтобы позиция мирового сообщества была консолидированной. Растущая поддержка — будь то резолюции или решения, а также эффективное и строгое реагирование со стороны таких важных партнеров, как США, — это и есть острые и эффективные контрмеры в ответ на агрессию России», — заявил Джанелидзе.

В своем отчете главнейшей внешнеполитической задачей министр назвал утверждение суверенитета, деоккупацию и восстановление территориальной целостности мирным путем, путем примирения и восстановления доверия, консолидации мирового сообщества.

Результатом активной деятельности в этом направлении Джанелидзе назвал те оценки, которые зарубежные партнеры давали все последнее время незаконным, по мнению грузинской стороны, действиям России.

«В этом году уже дважды конфликт между Грузией и Россией был рассмотрен в Совете безопасности ООН. Это был первый случай, когда мне, министру иностранных дел Грузии, была дана возможность принять участие в открытых дебатах и предоставить членам ООН детальную информацию о конфликте и его развитии», — заявил министр.

Он подчеркнул значение международных женевских переговоров, отметил рост влияния Совета Европы на урегулирование конфликтов и заострил внимание на еще одной резолюции по беженцам из Абхазии и Южной Осетии, которая была принята на сессии Генассамблеи ООН в этом году.