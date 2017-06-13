Кишинёв, 13 июня, 2017, 20:28 — ИА Регнум. «Плохому танцору знаете, что мешает? Может, демократам тоже что-то мешает?» — сказал Додон. Он напомнил, что до сих пор «Первый канал» ретранслируют медиаструктуры лидера Демпартии Владимира Плахотнюка. Президент также добавил, что прозападная и румыноунионистская пропаганда не волнует представителей правящей партии.

Kremlin.ru Игорь Додон

Председатель парламента Молдавии от Демпартии Андриан Канду, комментируя заявление Додона, сказал, что тому «надо решить, президентом какой страны он является». Одна из обязанностей президента, по его словам, — защищать безопасность страны, в том числе информационную. Спикер также дал понять, что если Додон нарушит законодательство, отказавшись подписать принятый парламентом закон, то в отношении него может быть инициирована процедура импичмента.

Согласно молдавскому законодательству, президент имеет право не подписать принятый парламентом закон, однако в случае его повторного принятия обязан подписать его.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер правящей Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк объявил 13 июня о начале жесткой борьбы с российской пропагандой. Предложенная Демпартией инициатива предполагает запрет информационных программ российских телеканалов. В качестве примера Плахотнюк привел Украину, которая приняла самые радикальные меры для борьбы с «российской пропагандой».

Ранее Демпартия Молдавии уже пыталась принять закон, запрещающий информационные передачи российских телеканалов, однако отказались от этой инициативы из-за реакции части гражданского общества и внешних партнеров, в частности ОБСЕ, где заявили, что противодействие «пропаганде» путем запретов не имеет ничего общего с демократией и не является лучшим путем.

Стоит также отметить, что российский «Первый канал» в Молдавии на протяжении многих лет ретранслирует принадлежащий самому Плахотнюку телеканал Prime, и по всем рейтингам он является самым популярным телеканалом в республике. В последние месяцы появилась информация о том, что «Первый канал» решил прекратить сотрудничество с холдингом Плахотнюка и заключить новый контракт на ретрансляцию — предположительно с медиаструктурами, связанными с президентом Молдавии Игорем Додоном.