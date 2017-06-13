Доха, 13 июня, 2017, 20:25 — ИА Регнум. В Катаре, втором в мире производителе гелия, остановлены гелиевые заводы, сообщает агентство Reuters со ссылкой на неофициальные источники.

Jaafar Alnasser Катар

Остановка промышленного производства гелия произошла на фоне разрыва дипломатических отношений с Катаром, объявленном в целом ряде стран ближневосточного региона.

В Катаре производством гелия занимаются два предприятия, управляющихся компанией RasGas, одним из филиалов государственного нефтегазового гиганта Qatar Petroleum.

Агентство Reuters ссылается на источники информации в этой компании. По информации агентства, производство гелия было остановлено из-за того, что Саудовская Аравия закрыла свои границы с Катаром, перекрыв маршрут для наземной транспортировки гелия.

По официальным данным компании RasGas, её предприятия до остановки производили 25% гелия в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 июня дипломатические отношения с Катаром разорвали Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Ливия, Йемен, Мальдивы, Мавритания и Коморские Острова, обвинив Доху в поддержке терроризма и распространении экстремистской идеологии.