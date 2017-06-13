Дакка, 13 июня, 2017, 20:16 — ИА Регнум. Число жертв оползней на юго-востоке Бангладеш достигло 94 человек, 13 июня сообщает Reuters.

David Stanley Бангладеш

Число погибших может увеличиться, поскольку спасатели продолжают поиск, десятки людей по-прежнему числятся пропавшими без вести, заявил представитель полиции Рафик Улла.

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Среди погибших находятся четверо солдат, которые ранее присоединились к спасательной операции, говорится в заявлении министерства по борьбе со стихийными бедствиями и помощи при чрезвычайных ситуациях.

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Тела погибших обнаружены в племенном районе Рангамати, округе Бандарбан и Читтагонг.

Напомним, в 2007 году около 130 человек погибли в результате оползня в округе Читтагонг.