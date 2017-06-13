В Костромской области подорожало производство мебели
Кострома, 13 июня, 2017, 20:11 — ИА Регнум. Больше всего с начала 2017 года в Костромской области подорожало производство мебели, полезных ископаемых и напитков, об этом сегодня, 13 июня сообщил Костромастат.
Костромские статистики обнародовали свежие данные по Промышленному индексу цен (Producer Price Index). Согласно свежим данным, стоимость товаров закупаемых костромскими производителями мебели за первые 6 месяцев 2017 года выросли на 23,2%.Аналогичный показатель у предприятий по добыче полезных ископаемых увеличился на 13,1%. (рост объясняется подорожанием сырья — за 2016 год стоимость доломитовой муки, известняка, гипса и мела выросла на 42%. Гравий и щебень подорожали на 9% — прим ИА REGNUM).
По сравнению с данными годичной давности выросли затраты предприятий выпускающих мебель (+23%) и напитки (+15,3%). При этом для предприятий производящих текстиль цены снизились на 20%, на 5,7% стали ниже цены на товары для производителей химических веществ и продуктов.
Затраты организаций, занимающихся обеспечением электричеством, газом, а также кондиционированием воздуха, с января 2017 года практически не менялось. Аналогично — с предприятиями, занятыми в водоотведении, сборе и утилизации отходов.
Справка: Промышленный индекс цен (Producer Price Index) — индикатор среднего изменения цен на товары, которые приобретают промышленные предприятия (заводы, фабрики, строительные организации и т.д.) для своих производственно-технических целей. Индекс цен производителей является одним из опережающих индикаторов, сигнализирующих о будущем уровне инфляции.
Отметим, что по данным статистики в 2016 году в Костромской области почти в полтора раза выросла цена на древесину для распиловки. Повысились цены и на большинство видов мебели: стулья (+ 38%), столы (+21%), офисная мебель (+20%), диваны-кровати (+11%).