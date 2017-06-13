Кострома, 13 июня, 2017, 20:11 — ИА Регнум. Больше всего с начала 2017 года в Костромской области подорожало производство мебели, полезных ископаемых и напитков, об этом сегодня, 13 июня сообщил Костромастат.

Столярные работы

Костромские статистики обнародовали свежие данные по Промышленному индексу цен (Producer Price Index). Согласно свежим данным, стоимость товаров закупаемых костромскими производителями мебели за первые 6 месяцев 2017 года выросли на 23,2%.Аналогичный показатель у предприятий по добыче полезных ископаемых увеличился на 13,1%. (рост объясняется подорожанием сырья — за 2016 год стоимость доломитовой муки, известняка, гипса и мела выросла на 42%. Гравий и щебень подорожали на 9% — прим ИА REGNUM).

По сравнению с данными годичной давности выросли затраты предприятий выпускающих мебель (+23%) и напитки (+15,3%). При этом для предприятий производящих текстиль цены снизились на 20%, на 5,7% стали ниже цены на товары для производителей химических веществ и продуктов.

Затраты организаций, занимающихся обеспечением электричеством, газом, а также кондиционированием воздуха, с января 2017 года практически не менялось. Аналогично — с предприятиями, занятыми в водоотведении, сборе и утилизации отходов.

Справка: Промышленный индекс цен (Producer Price Index) — индикатор среднего изменения цен на товары, которые приобретают промышленные предприятия (заводы, фабрики, строительные организации и т.д.) для своих производственно-технических целей. Индекс цен производителей является одним из опережающих индикаторов, сигнализирующих о будущем уровне инфляции.

Отметим, что по данным статистики в 2016 году в Костромской области почти в полтора раза выросла цена на древесину для распиловки. Повысились цены и на большинство видов мебели: стулья (+ 38%), столы (+21%), офисная мебель (+20%), диваны-кровати (+11%).