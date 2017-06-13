Москва, 14 июня, 2017, 00:10 — ИА Регнум. Сегодня, 14 июня, Госдума рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект, направленный на защиту прав участников долевого строительства, сообщает ИА REGNUM. Ранее профильный комитет Госдумы рекомендовал принять инициативу в первом чтении, но отметил необходимость доработки документа ко второму чтению.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

С 1 января 2017 года в России по поручению президента начал работу государственный компенсационный фонд долевого строительства. Его основная задача — возмещать убытки гражданам, пострадавшим от неисполнения застройщиками своих обязательств по договору участия в долевом строительстве. По действующим сегодня нормам, такой компенсационный фонд формируется за счет отчислений застройщиков, размер которых составляет не более 1% от стоимости строительства одного многоквартирного дома.

Правительство предлагает внести поправки в эту норму. По предложению авторов, размер взносов должен рассчитываться самим фондом по методике, которую утвердит правительство. Эта методика также позволит оценивать способность застройщика исполнять свои обязательства и в зависимости от этого сможет увеличивать величину базовой ставки.

Однако, какой именно методикой будет руководствоваться правительство, в законопроекте не указано. Отсутствие такой нормы не понравилось депутатам. Так, например, комитет Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, в своем заключении рекомендовал доработать законопроект до его рассмотрения в первом чтении. В частности, депутаты отметили, что обсуждать инициативу можно только в случае, если правительство предоставит проекты актов правительства, которые установят порядок формирования и использования средств фонда.

Кроме того, отмечают в комитете, законопроект в его нынешнем виде не сможет полноценно решать вопросы обманутых дольщиков, так как не регулирует основные вопросы. Так, в нем ничего не сказано о том, как будут регулироваться последствия недостатка средств в фонде, не прописаны гарантии прав и интересов граждан — участников долевого строительства, а кроме того, не определен правовой статус отчислений застройщиков, которые они направляют в фонд с 1 января 2017 года.

Глава профильного комитета Госдумы по собственности Николай Николаев («Единая Россия») также отметил, что инициатива недоработана. По его словам, базовый тариф должен быть стабильным для всех участников рынка, а вариативный подход в таком вопросе неприемлем.

«Если сейчас министерство предложило 1,2% на переходный период, значит, это должно быть постоянно 1,2% и должно стать одинаковым условием для всех», — заявлял ранее Николаев.

Кроме того, по его словам, сегодня нет понимания того, как будут приниматься решения о том, кому эти средства направлять.

«Мы не можем допустить, чтобы средства этого государственного фонда могли тратиться волюнтаристски. Поэтому мы должны будем обязательно добиваться того, чтобы в законе было максимально четко прописано, как хранятся деньги, куда они могут инвестироваться и многое другое», — подчеркнул Николаев.

Тем не менее профильный комитет все же рекомендовал нижней палате парламента 14 июня принять законопроект в первом чтении в том виде, в котором он был внесен в Госдуму.