Выборг, Ленинградская область, 13 июня, 2017, 20:10 — ИА Регнум. Лобовое столкновение внедорожника и фуры произошло на 92-м километре федеральной автотрассы «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области. В результате ДТП погибли два человека. Об этом сегодня, 13 июня, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Https://vk.com/spb_today ДТП на трассе «Скандинавия» (скриншот группы «ДТП и ЧП")

По предварительным данным, авария произошла около 16:00. Водитель, управляя внедорожником УАЗ «Патриот», при совершении обгона допустил столкновение со встречным грузовиком с полуприцепом Scania.

«В результате ДТП получили травмы несовместимые с жизнью двое мужчин, находящихся в автомобиле УАЗ. Личности пострадавших устанавливаются», — сообщили в пресс-службе дорожной полиции.

Проводится проверка.

Как добавляет региональное УГИБДД, в связи с аварией организован объезд аварийного участка по Средневыборгскому шоссе — съезд на 100-м и 83-м км.

Как пишут автолюбители в популярной группе в соцсети со ссылкой на очевидцев ДТП, Scania до последнего пыталась уйти от столкновения. «Как сказали парни, которых обогнал ранее «Патриот», летел как безбашенный, вытворял, что хотел», — написал один из пользователей.

Напомним, 7 июня в дорожной аварии с участием автомобиля УАЗ «Патриот» и грузовика Volvo на трассе «Скандинавия» также погибли двое мужчин. ДТП тогда произошло на 159-м км автодороги.

Трасса «Скандинавия», ведущая от Петербурга к границе с Финляндией, известна водителям из-за высокой аварийности. Главной претензией к трассе является отсутствие разделения встречных потоков автотранспорта, зачастую приводящее к лобовым столкновениям.

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