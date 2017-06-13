Тель-Авив, Израиль, 13 июня, 2017, 19:59 — ИА Регнум. Израиль уладил дипломатический кризис с Новой Зеландией, заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, 13 июня сообщает Associated Press.

Иерусалим

Нетаньяху заявил, что несколько дней назад провел переговоры с премьер-министром Новой Зеландии Биллом Инглишем. Посол Израиля вернется в Новую Зеландию.

Напомним, в начале этого месяца был улажен дипломатический кризис с Сенегалом.

В декабре 2016 года Новая Зеландия, наряду с Сенегалом, Венесуэлой и Малайзией, поддержала резолюцию ООН, осуждающую строительство еврейских поселений на Западном берегу Иордана и в восточном Иерусалиме. Израиль оккупировал данные территории в 1967 году. Нетаньяху отозвал послов из Сенегала и Новой Зеландии.

В 2009 году Венесуэла расторгла дипломатические отношения с Израилем, а Малайзия не имеет дипломатических связей с Тель-Авивом.