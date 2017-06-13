Киев, 13 июня, 2017, 19:47 — ИА Регнум. Так, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Басурин отметил, что за прошедшие сутки ВС Украины 70 раз нарушили режим прекращения огня. В Донецке в результате обстрелов погибли двое гражданских.

U.S. Army Europe Images ВСУ

Он сообщил, что разведка ДНР фиксирует факты боестолкновений между националистическими батальонами и подразделениями ВСУ.

«В зоне ответственности 92-й бригады ВСУ вчера при попытке заставить подразделения украинской армии идти на наши позиции под Донецком зафиксирован факт боестолкновения между националистическими батальонами и подразделениями ВСУ. Одновременно обстреляв окраины жилых районов вблизи линии соприкосновения, как на своей территории, так и на нашей. В результате перестрелки между военнослужащими 1-го батальона 92-й бригады ВСУ и националистами ДУК «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погиб один и получили ранения двое военнослужащих ВСУ», — рассказал Басурин.

При этом разведка ДНР отмечает факты перебоев в поставке продовольствия на передовые позиции ВСУ.

«В частности, из-за начавшихся мероприятий ротации в зоне ответственности 30-й омбр прекратились поставки продовольствия на позиции 2-го батальона бригады в районе населенного пункта Гранитное. По нашим данным, перебои связаны также с хищением государственного имущества», — считает Басурин.

По его словам, украинское военное командование демонстрирует полное незнание обстановки в зоне вооруженного конфликта.

«На днях во всех украинских СМИ со ссылкой на пресс-центр штаба «АТО» были опубликованы статьи об успехах ВСУ на Луганском и Мариупольском направлениях, в которых сообщалось о продвижении украинских войск и занятии ими наших позиций вблизи населенных пунктов Коминтерново и Желобок. Фактически пресс-центр штаба «АТО» распространил непроверенную информацию и заставил в это поверить весь украинский народ. Для оправдания своих ошибочных действий штаб «АТО» решил подставить Совет национальной безопасности Украины, который якобы от имени пресс-центра «АТО» навязал украинским СМИ данные сообщения. В реальности опубликованное украинскими СМИ видео было снято нашими военнослужащими на брошенных позициях 36-й обр МП на юге нашей республики и размещено в социальных сетях. Кроме того, можно отметить, что из-за крайне низкого морально-психологического состояния украинские военнослужащие оставляют свои позиции, также участились случаи дезертирства», — добавил Басурин.

Кроме того, 13 июня официальный представитель Народной милиции ЛНР Марочко отметил, что вчера киевские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по позициям ЛНР более 100 боеприпасов. «Всего по территории республики было выпущено 110 мин и гранат», — уточнил Марочко.

По его словам, представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали факты обстрела со стороны киевских силовиков в районе Золотого и Станицы Луганской, где рамочным соглашением участников Минских переговоров предусмотрено разведения сил и средств.

«ВСУ проводят обстрелы из тяжелого вооружения уже и на участках разведения сторон. Данные факты зафиксированы и представителями миссии ОБСЕ. Так, представители миссии обнаружили свежую воронку на южном крае участка разведения в районе Золотого, которая образовалась от разрыва 122-мм артиллерийского снаряда, выпущенного с украинской стороны. Также зафиксированы обстрелы ВСУ из АГС (автоматический станковый гранатомет) и стрелкового оружия на участке разведения в районе Станицы Луганской», — добавил Марочко.

Он сообщил, что украинские войска используют беспилотники для прицельных обстрелов позиций ЛНР.

«В очередной раз напоминаю, что все эти факты являются грубыми нарушениями договоренностей и ведут к эскалации конфликта на Донбассе… Мы продолжаем плановое совершенствование военного мастерства. В подразделениях Народной милиции проводятся ежедневные занятия по боевой подготовке», — рассказал Марочко.

В НМ ЛНР считают, что низкий уровень морально-психологического состояния военнослужащих ВСУ привел к очередным небоевым потерям среди киевских силовиков.

«Нами подтверждается низкое морально-психологическое состояние личного состава 24-й бригады ВСУ в связи с длительным пребыванием в зоне «АТО». На этом фоне выявлен очередной факт небоевых потерь в бригаде. Так, военнослужащие ВСУ из состава второго батальона бригады, дислоцированного в районе населенного пункта Попасная, после употребления алкоголя развязали драку с националистами добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В результате потасовки двое военнослужащих бригады получили переломы различной степени тяжести. Установлено задержание двух военнослужащих 24-й бригады, уличенных в распространении наркотических средств, в районе населенного пункта Попасная. В настоящее время военнослужащие находятся под арестом. Заведено уголовное дело», — уточнил Марочко.

Он проинформировал, что нашел и передал СММ ОБСЕ потерянный наблюдателями в Славяносербском районе беспилотный летательный аппарат.

«Сегодня в ходе очередного мониторинга ситуации на линии соприкосновения сотрудники СММ ОБСЕ из-за неблагоприятных погодных условий потеряли контроль над своим беспилотником. В результате происшествия представители СММ обратились в СЦКК (Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня) за помощью в поиске и возвращении БПЛА. Сами представители миссии не смогли забрать БПЛА, так как после подрыва машины ОБСЕ не имеют возможности выходить за пределы асфальтированных дорог. Сам инцидент произошел в Славяносербском районе. В свою очередь представители СЦКК обратились в Народную милицию с аналогичной просьбой. Так как я находился недалеко от места происшествия, то смог лично достать и передать представителям миссии БПЛА, который был обнаружен рядом с памятником Комбату. Я смог совершить инженерную разведку местности и вернуть БПЛА благодаря навыкам, полученным еще в 2014 году», — рассказал Марочко.

При этом пресс-секретарь генерального прокурора ЛНР Давид Кац сообщил, что сегодня утром киевские силовики обстреляли пос. Донецкий (г. Кировск, ЛНР). В результате боев повреждения получили три домостроения. Пострадавших среди мирного населения нет.

«Сегодня, 13 июня, в 5 утра со стороны населенного пункта Новотошковка был открыт огонь по поселку Донецкий. Обстрел велся из орудий 122 мм. В результате обстрела пострадало три домостроения по улице Чкалова и улице Димитрова. Пострадали крыши домов, перекрытия, стекла и заборы», — сказал Кац.

В то же время пресс-служба МГБ ЛНР отмечает, что украинские пограничники через пункт пропуска «Станица Луганская» не выпускают с Украины в ЛНР жителей, у которых в украинском паспорте имеются отметки, проставленные ЛНР.

«Жители республики, пересекающие линию разграничения, стали заложниками украинских силовиков. На КПВВ «Станица Луганская» сотрудники пограничной службы Украины впускают, но не разрешают покидать подконтрольные Киеву территории жителям республики, имеющим в паспорте отметки ЛНР… В отчете ОБСЕ от 11 июня 2017 года зафиксированы обращения граждан ЛНР к представителям миссии с тем, что на КПВВ «Станица Луганская» сотрудники пограничной службы Украины не разрешили им покинуть территорию Украины по причине наличия отметок ЛНР в паспорте», — говорится в сообщении.

В свою очередь, 13 июня спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Мотузяник заявил, что за прошедшие сутки в результате боевых действий один украинский военный погиб, пятеро — получили ранения и травмы.

По его словам, войска ДНР и ЛНР обстреляли тыловые позиции украинских военных из тяжелой артиллерии калибра 152 мм в н.п. Графское (расположен в 14 км от линии разграничения). Так, за два часа войска противника «выпустили по нашим позициям 60 снарядов». После трех ночи войска ДНР «применили ствольную артиллерию по соседней Ольгинке, что находится в 6 километрах от переднего края». При этом в селе Ольгинка пострадали все 12 домов: выбитые стекла, повреждены стены, крыши, заборы и т.д. В Графском артиллерийские снаряды, выпущенные войсками ДНР, разорвались вблизи общежития местного колледжа.

Мотузяник проинформировал, что на участке фронта Чермалык — Широкино (Приморское направление) ВС ДНР открывали огонь из легкого вооружения. Около 22:00 войска ДНР «обстреляли жилые кварталы Марьинки, применив БМП и гранатометы». «В результате обстрела возник пожар в одном из домов. К счастью — без жертв среди населения», — добавил Мотузяник.

По его словам, в Трехизбенке, Кряковке, Новотошковском, Катериновке и Новоалександровке (Луганское направление) ВС ЛНР совершили минометные обстрелы украинских позиций.

Полковник сообщил, что на Донецком направлении эпицентром боевых действий был участок фронта Каменка — Авдеевка — позиция «Шахта Бутовка», где ВС ДНР выпустили по украинским позициям более 100 снарядов и мин. При этом в Каменке ВС ДНР «дважды открывали огонь из танков».

«Украинские военные открывали огонь в ответ на наиболее дерзкие обстрелы со стороны врага», — сообщил Мотузяник. Он также рассказал, что в Авдеевке в результате обстрела ДНР поврежден один дом.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня председатель Киевской районной администрации Донецка Валентин Левченко сообщили об обстреле завода «Точмаш» (Донецк). В результате обстрела никто не пострадал

Ранее сообщалось, что в 2016 году на ОАО «Точмаш» (Донецк, ул. Жмуры, 1) для ремонта военной бронетехники ДНР было доставлено новое сварочное оборудование.

Напомним, 12 февраля 2015 года представители России, Украины и ОБСЕ подписали документ о мерах по выполнению Минска-2. Позже его парафировали главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Пункт 2 документа предусматривает «отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибра 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»): для украинских войск — от фактической линии соприкосновения; для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины — от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.».