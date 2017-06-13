Йошкар-Ола, 13 июня, 2017, 19:35 — ИА Регнум. Участниками предварительного внутрипартийного голосования также были председатель Республиканского общественного движения «Марийский национальный конгресс», член комитета Всемарийского Совета, исполнительный директор Марийского театра-центра для детей и молодежи Эдуард Александров; главный врач Республиканской клинической больницы Андрей Глазырин; ректор Поволжского Государственного технологического университета Виктор Шебашев.

Kremlin.ru Александр Евстифеев

Делегаты партийной конференции тайным голосованием поддержали кандидатуру Евстифеева. Ему отдали свои голоса 107 из 122 участников конференции. Врио главы Марий Эл поблагодарил делегатов конференции за оказанное доверие и сказал, что такое доверие партии должно быть оправдано максимальным результатом. Секретарь регионального отделения ЕР Владимир Мухин поблагодарил участников предварительного голосования за конструктивную работу и актуальность выступлений.

Кроме того, на конференции утвердили программу, с которой партия идет на досрочные осенние выборы. «В нашей программе отображены восемь приоритетных направлений. Все они подпитаны проектами, реализуемыми партией. Наша задача мобилизоваться и приложить все усилия для обеспечения убедительной победы нашего кандидата на выборах», — отметил глава регионального исполкома «Единой России» Александр Майоров.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне кандидата для участия в выборах на пост главы Марий Эл определила ЛДПР — им стал глава регионального отделения партии Альберт Федоров. В мае о своем намерении принять участие в выборах заявлял глава марийского отделения партии «Гражданская платформа» Андрей Смышляев.

Напомним, в единый день голосования 10 сентября 2017 года в Марий Эл состоятся досрочные выборы главы республики и дополнительные выборы депутатов Госсобрания региона шестого созыва по двум одномандатным округам — по Козьмодемьянскому одномандатному избирательному округу №13 и Волжскому одномандатному избирательному округу №14.