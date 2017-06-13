Рим, 13 июня, 2017, 19:37 — ИА Регнум. В столице Италии решено положить конец купаниям в исторических фонтанах Рима. С этой целью мэр города Вирджиния Раджи подписала указ, запрещающий употреблять пищу, а также купаться, карабкаться или сидеть на мраморе художественных фонтанов Рима.

pcdazero Римские фонтаны

Сумма штрафа составит от 40 до 240 евро.

«Красоту Рима должна уважать все. Поэтому я подписала указ: мы больше не будем терпеть инциденты, которые противоречат правилам поведения в городе, и мы хотим защитить историческое, художественное и археологическое наследие Рима», — написала мэр на своей страничке в Facebook.

Указ будет действовать в течение лета до 31 октября, и будет служить для того, чтобы нерадивые туристы не путали в жаркие дни исторические фонтаны с бассейнами. Поэтому запрещено спать под открытым небом у исторических памятников, употреблять пищу или напитки, сидеть, карабкаться, мыть животных и поить животных, стирать одежду. Санкции предусмотрены также для тех, кто выливает жидкости в фонтаны или бросает предметы, за исключением традиционных монеток.

Ассоциация по защите прав потребителей и защиты окружающей среды Codacons, комментируя новый указ мэра, сообщила, как передает информагентство ANSA, что следить за выполнением положений указа невозможно, поскольку в Риме попросту не хватит сотрудников правоохранительных органов, чтобы тщательно следить за всеми памятниками. Тем более трудно заставить заплатить штраф туристов, проживающих за рубежом.

Самым популярным фонтаном для купания в Риме является фонтан Треви, где почти каждое лето происходят инциденты с купающимися туристами. В феврале 2015 года фанаты голландского футбольного клуба «Фейеноорд» устроили погром на площади «пьяцца ди Спанья» и забросали мусором фонтан 17-го века «Баркачча», повредив некоторые архитектурные элементы памятника искусства.