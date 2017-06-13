Кишинёв, 13 июня, 2017, 19:27 — ИА Регнум. В публикации утверждается, что высланные Кишиневом российские дипломаты были офицерами Главного разведывательного управления РФ под прикрытием. В молдавских спецслужбах также утверждают, что «завербованные бойцы из Гагаузии» перед отправкой в Донбасс якобы обучались в лагерях военной подготовки в Ростовской области.

Франсиско де Гойя. Дворик сумасшедшего дома (фрагмент). 1794

При этом Reuters подчеркивает, что изданию не удалось получить независимого подтверждения всей этой информации, а источники в Кишиневе говорили исключительно на условиях анонимности. Издание в то же время отмечает, что информацией о «гагаузах, воюющих на востоке Украины», с молдавскими властями поделились спецслужбы Украины.

В МИД РФ информацию, опубликованную Reuters, назвали «пустой болтовней, не подтвержденной фактами». «Это специально кто-то пытается погнать информационную волну. Тем более что в Молдавии непростое внутренне положение и идет противоборство политических сил», — сказал РИА «Новости» замглавы МИД России Григорий Карасин.

«Это пустая болтовня. Люди выполняли абсолютно понятные служебные обязанности, участвовали в двусторонних контактах по военной линии», — добавил он.

Власти Молдавии 29 мая передали в посольство РФ в Кишиневе ноту об объявлении пяти российских дипломатов персонами нон грата в стране. Как заявил премьер Павел Филип, решение принято на основе информации, полученной от спецслужб. 31 мая российские власти объявили о выдворении в ответ пяти сотрудников посольства Молдавии в Москве.