Киев, 13 июня, 2017, 19:21 — ИА Регнум. 1. За последний десяток лет политические события неоднократно возвращали украинцев к теме Донбасса. Мнений было высказано множество: это и важнейший для экономики регион, и пропасть, где бесследно исчезают деньги из госбюджета, выделяемые на поддержку неконкурентоспособной промышленности. И вот после начала блокады грузового сообщения Донбасс остановил заводы, а экспортная выручка от ГМК падает на миллиарды. Эксперимент, конечно, жестокий, зато определить место Донбасса в экономике Украины стало проще.

Иван Шилов REGNUM

2. Блокада, первоначально организованная активистами, имела чисто политические цели: оппоненты президента Украины Петра Порошенко нарабатывали политический капитал и одновременно атаковали одну из его «чёрных касс» — энергетическую компанию «Центрэнерго». Однако затем события начали развиваться по своей логике: рвались производственные цепочки, металлургам не хватало то кокса, то ЖРС. В результате уже к концу марта, т. е. спустя всего два месяца после активного блокирования, дефицит госбюджета вырос на 50%. А сама Украина в рейтинге производителей стали сместилась сначала на 11-ю, а потом и на 14-ю позицию, чего не бывало ещё никогда. Сами металлурги ожидают убытков в размере 3 млрд долл. по итогам года.

3. Роль России в украинской экономике в этом полугодии была весьма противоречивой. С одной стороны, экспорт в РФ позволил не только удержаться на плаву после «выстрела в ногу» с блокадой, но и внезапно стал основным драйвером роста в первом полугодии (экспорт в РФ в январе — апреле вырос примерно на 50%). С другой стороны, ряд украинских политиков и бизнесменов проанализировали блокаду и пришли к выводу, что она выгодна… России. Особенно усердствовали в этом информационные ресурсы Порошенко, по крайней мере до тех пор, пока он не перехватил инициативу и не ввёл блокаду уже своим указом.

4. Решать насущные проблемы на Украине стали традиционно: кредитами МВФ. Экс-президент Виктор Ющенко однажды родил крылатую фразу «…понабралась кредитов, как сучка блох», адресовав её Юлии Тимошенко. Нынешнее руководство Украины под это определение также вполне подходит, поскольку для получения кредитов приходится принимать откровенно постыдные решения: жертвовать стариками, т. е. принимать откровенно людоедскую пенсионную реформу, положения которой фактически лишают надежды на пенсию большинство из тех украинцев, кому сегодня менее 45−50 лет.

В правительстве надеются за год получить 4 транша МВФ, однако идёт шестой месяц, а выдан пока лишь 1 млрд (да и тот — после неоднократных проволочек и откровенных посылов). Однако для гарантий возврата даже таких незначительных сумм (12,3 млрд долл. должна Украина Фонду) от Украины требуют отмены моратория на торговлю землёй либо «железные» гарантии такой отмены. И единственная причина, по которой он пока не отменён, — размышления властей не тему «как бы так отменить мораторий, чтобы и внешних конкурентов «кинуть», и внутренних?». Вообще же земля будет главной политической темой осени и начала следующего года, драка за неё будет серьёзной.

5. Самое неожиданное, что при таких проблемах с экономикой (индекс промпроизводства в апреле 2017 к апрелю 2016 просел на 6,1%, инфляция за январь — май уже 6,2%) курс национальной валюты с середины января укрепился на 1,6 грн (с 27,72 до 26,12 грн/долл). Впрочем, эксперты склонны сравнивать эту ситуацию с курицей, которая даже с отрубленной головой ещё может некоторое время бежать. Что же до межбанка, который в последние месяцы буквально купается в долларах, несмотря на обвал в металлургии и смежных отраслях, то и тут всё просто: более 40% экспорта закрывает сельское хозяйство.