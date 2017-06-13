Махачкала, 13 июня, 2017, 19:39 — ИА Регнум. Ювелирные изделия и предметы антиквариата на несколько миллионов рублей были похищены из музея Кубачинского художественного комбината в Дагестане.

Urkarakh.ru Сабля Надир-шаха

Грабители проникли в здание, взломав входные двери, в ночь на 10 июня. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД Дагестана, воры вынесли шесть сабель, три кинжала, а также посуду и украшения, которые представляют историческую ценность. Правоохранители в настоящее время проводят необходимые экспертизы и устанавливают сумму ущерба. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере». До выяснения полного списка всех похищенных экспонатов в полицейских сводках фигурировала сумма ущерба в размере 3 млн рублей.

Экс-директор Кубачинского художественного комбината Саид Ниналалов заявил ИА REGNUM, что грабители вынесли знаменитую саблю Надир-шаха, стоимость которой может доходить до 1 млн долларов.

«Кроме сабли Надир-шаха похитили также вазу с портретами Сталина, Кирова и других вождей СССР. Их невозможно будет продать в Дагестане, поскольку у нас нет коллекционеров такого уровня и нет людей, которые будут покупать ворованные вещи. В Дагестане всего несколько коллекционеров, имена которых известны в определенных кругах. Даже для российских ценителей искусства это неподъемная цена. Еще в 1993 году саблю оценили в 1 млн долларов. Тут только один путь — за рубеж. Но и там сабля может представлять интерес только для восточных коллекционеров. Могу сказать точно, если саблю уже вывезли за границу, скорее всего в направлении Баку, то вернуть ее будет очень проблематично», — сказал Ниналалов.

Научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН Зураб Гаджиев сомневается в подлинности украденной сабли Надир-шаха.

«Непосредственно данную саблю я не изучал. И насколько она Надир-шаха — тоже вопрос большой. Подлинная сабля Надир-шаха хранится в Дагестанском объединенном музее. Есть еще множество других сабель, которые претендуют на эту роль. Но ясное дело, что 10 сабель Надир-шах в Дагестане не разбрасывал. Какая из них подлинная — это вопрос, который нужно исследовать. Учитывая, что некоторые из них пропали при различных обстоятельствах, то на сегодняшний день изучить это невозможно», — рассказал Гаджиев ИА REGNUM.

Отметим, село Кубачи Дахадаевского района известно своими ювелирными мастерами. Еще в IX веке, когда аул носил название Зирихгеран, он славился мастерами по изготовлению оружия и кольчуг. Кубачинский художественный комбинат начинает историю с 1924 года, когда в селе была организована художественная артель «Ремесленник». За это время его изделия выставлялись на 12 всемирных выставках.

Надир-шах Афшар — правитель Ирана в 1736—1747 годах. Вел завоевательную войну в Дагестане в 1741—1743 годах. После поражения в битве с объединенными войсками горских народов персидская армия была оттеснена на юг региона. За время своего правления Надир-шах расширил границы Персии до Грузии на западе и Афганистана на востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2016 года сгорел дом-музей дагестанского поэта Сулеймана Стальского в его родном селе Ашага-Стал. Здание выгорело почти полностью. Огонь уничтожил множество экспонатов, в частности автомобиль M-1, который подарил поэту советский революционер Серго Ордженикидзе в 1935 году. Следствие установило, что причиной пожара стал умышленный поджог. В преступлении обвинили боевиков местной диверсионно-террористической группировки «Южная».

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