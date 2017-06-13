Тверь, 13 июня, 2017, 19:19 — ИА Регнум. Более 200 млн рублей выделено из бюджета Тверской области на строительство детской поликлиники в микрорайоне «Южный» в Твери. Об этом говорилось 13 июня на заседании правительства области, которое провел губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регправительства.

Детская игрушка

«В текущем году, благодаря поддержке президента РФ Владимира Владимировича Путина, мы приступили к практической реализации проекта. Деньги на него нам выделены. Новая поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену, это в четыре раза больше возможностей действующей поликлиники», — отметил Игорь Руденя.

Как отмечалось на заседании, к данному моменту завершен подготовительный этап реализации проекта: определён земельный участок на улице Можайского, проведена госэкспертиза проектно-сметной документации. Из областного бюджета на строительство учреждения направлено более 200 млн рублей, в частности, в 2017 году — 163,6 млн рублей.

Игорь Руденя поставил задачу ввести поликлинику в строй уже в первом полугодии 2018 года.

«Реализация проекта должна быть взята на особый контроль областным министерством здравоохранения», — подчеркнул губернатор.

Сегодня в микрорайоне «Южный» действует детская поликлиника, однако располагается она на первом этаже жилого дома, в неприспособленном для приема большого числа пациентов помещении.

Новая поликлиника будет работать в две смены. По проекту, трёхэтажное здание площадью более 2,5 тыс. кв. м оборудуют по всем действующим стандартам. Число кабинетов участковых педиатров увеличится с трех до 14, также значительно расширится перечень оказываемых медицинских услуг и количество профильных специалистов. В структуре учреждения появятся кабинеты кардиолога, эндокринолога, стоматолога, офтальмолога, невролога, ортопеда-травматолога и других врачей. В целом штат медицинских работников старшего, среднего и младшего звена увеличится с 53 до 168 человек. На базе поликлиники откроется кабинет оптико-физиологической коррекции зрения, лаборатория, отделения физиотерапии и профилактики, рентгенодиагностическое отделение, хирургический блок, кабинеты развивающих игр. Здание оборудуют двумя пассажирскими и грузовым лифтами, системами пожарной безопасности и видеонаблюдения. Будут созданы условия для приёма пациентов с ограниченными возможностями здоровья. Проектом предусмотрено приобретение мебели и медицинского оборудования, а также благоустройство прилегающей территории: парковки, навеса для колясок, площадок для отдыха, садово-парковой зоны.

Сегодня, отметили в пресс-службе правительства, на территории области проживают более 244 тысяч детей, в том числе 94 тыс. — в областном центре, 26,8 тыс. детей — в Московском районе. Необходимость строительства новой поликлиники обусловлена, в том числе, прогнозируемым ростом детского населения района в связи с активной застройкой микрорайонов «Южный», «Радужный», «Брусилово».