Вашингтон, 13 июня, 2017, 19:13 — ИА Регнум. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон хотел бы сохранить каналы связи с Россией, по которым стороны начали переговоры. Такое заявление Рекс Тиллерсон сделал 13 июня во время слушаний в комитете по иностранным делам сената конгресса США.

Office of the President-elect Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон

Тиллерсон уточнил, что между Вашингтоном и Москвой созданы некие коммуникационные каналы, через которые стороны «начали переговоры».

Госсекретарь США при этом отметил, что стороны обсуждают ситуацию на Украине и в Сирии.

Стоит отметить, что о важности сохранения этих каналов связи, Тиллерсон заявил, отвечая на вопрос о расширения санкций против России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рекс Тиллерсон заявил, что отношения Вашингтона и Москвы беспрецедентно плохи и продолжают ухудшаться далее.

При этом сенаторы США готовят законопроект, расширяющий антироссийские санкции.