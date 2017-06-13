Исламабад, 13 июня, 2017, 19:12 — ИА Регнум. В результате предположительного авиаудара американского беспилотника в Пакистане ликвидированы два члена террористической группировки, заявили представители разведки Пакистана, 13 июня сообщает Associated Press.

Lt Col Leslie Pratt Беспилотный летательный аппарат армии США

Читайте также: СМИ: Беспилотник США ликвидировал трех боевиков в Афганистане

Две ракеты попали в дом, где находились боевики. Авиаудар был нанесен в районе деревни, расположенной в восточной провинции Пенджаб в пяти километрах к югу от города Тхал.

В результате атаки погиб один из командиров террористической группировки «Сеть Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакр.

Представители пакистанской разведки заявили, что недалеко от города Тхал в небе находился беспилотник США.

Читайте также: СМИ: Беспилотники США нанесли удар по террористам в Йемене

Напомним, власти Пакистана неоднократно выступали против авиаударов беспилотников США, считая, что подобные действия нарушают суверенитет страны.

«Сеть Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) действует на территории Афганистана, где в союзе с боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) она ведет борьбу против правительства и войск НАТО, и в Пакистане.