Йошкар-Ола, 13 июня, 2017, 19:09 — ИА Регнум. В День России 12 июня в Царевококшайском кремле состоялся показ спектакля под открытым небом «Жак и его слуга, или Как стать людоедом». Представление посетили врио главы Марий Эл Александр Евстифеев, министр культуры, печати и по делам национальностей Михаил Васютин, глава городского округа «Город Йошкар-Ола» Александр Принцев и мэр города Евгений Маслов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Минкультуры Марий Эл.

Mincult12.ru Спектакль под открытым небом

Спектакль Республиканского театра кукол поставлен в жанре площадного театра и итальянской комедии масок дель арте. Театр решил обратиться к этому жанру, чтобы не только вспомнить историю, но и порадовать зрителей необоснованно забытым юморным, живым театром. Маски, куклы, мгновенное перевоплощение, много шуток, яркие песни — все это создает неповторимый мир спектакля, который как будто рождается на глазах зрителей.

Сотни зрителей собрались посмотреть уличное представление театра кукол по мотивам детской сказки «Кот в сапогах». Сотрудники Царевококшайского кремля организовали для них как посадочные места, так и туристические коврики на газонах. Выразительные образы, прекрасная игра актеров, динамично развивающееся действие стали основными составляющими успеха. Захватывающее остросатирическое действие никого не оставило равнодушным. Спектакль стал достойным завершением праздника.

Врио главы Марий Эл поблагодарил организаторов мероприятия и отметил высокое качество постановки. «В Марий Эл театр выходит на городские площади. Театр идет к зрителю. В субботу в Килемарском районе состоялся показ марийской оперы «Акпатыр», а уже сегодня — еще одна постановка под открытым небом. А это значит — все больше жителей республики могут прикоснуться к прекрасному», — заключил Евстифеев.