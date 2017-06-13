Брюссель, 13 июня, 2017, 19:01 — ИА Регнум. Европейская комиссия начала расследование против Чехии, Польши и Венгрии за отказы властей этих стран соблюдать договорённости о распределении по территории Европейского союза беженцев, оказавшихся в Италии и Греции. Об этом сказано в коммюнике Еврокомиссии, опубликованном сегодня, 13 июня.

un.org Беженцы в Европе

Сообщается, что Еврокомиссия решила инициировать процедуру, которая может привести к введению санкций в отношении Чехии, Венгрии и Польши, так как власти этих стран нарушили договорённости о распределении по территории Евросоюза беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки, оказавшихся в Италии и Греции.

Еврокомиссия подчёркивает, что неоднократно напоминала Праге, Варшаве и Будапешту о необходимости выполнения обязательств по распределению беженцев. Однако, несмотря на эти призывы, власти Польши, Венгрии и Чехии так и не стали принимать в своих странах мигрантов.

«В этой связи, как было указано в предыдущем докладе о перемещении и переселении, комиссия решила запустить процедуры по предотвращению нарушений против этих трех стран-членов», — сказано в заявлении Еврокомиссии.

Законодательство Евросоюза предусматривает многоэтапную процедуру предотвращения нарушений со стороны стран — членов.

Если комиссия считает, что страна-член нарушает нормы Евросоюза, на первом этапе она официальным письмом уведомляет страну о претензиях.

В случае, если страна Евросоюза не дает удовлетворительного ответа, комиссия выносит мотивированное заключение по этому вопросу.

Если после этого государство не приведет свою политику в соответствии с заключением в назначенный ЕК срок, последняя затем может обратиться в Суд Евросоюза.

Напомним, польские власти уже заявили, что беженцев принимать не будут, и намерены судиться.