Новосибирск, 13 июня, 2017, 19:04 — ИА Регнум. Новость о назначении сына губернатора Красноярского края Виктора Толоконского Алексея Толоконского начальником управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска является одной из главной в информационном поле региона вот уже на протяжении нескольких дней, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Активно обсуждалась связь ставшего чиновником мэрии Алексея Толоконского с нынешнем губернатором Красноярского края, а когда-то мэра Новосибирска, губернатора Новосибирской области и полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Виктора Толоконского, и в социальных сетях. Что по мнению политолога Сергея Бирюкова является частым явлением

Kremlin.ru Виктор Толоконский

«Родственные связи в политике и на государственной службе традиционно вызывают не слишком благоприятную реакцию общественного мнения. В то же время анализ кадровой политики и структуры элиты многих стран подтверждает существование так называемых «карьерных сетей», функционирующих за счет межличностных связей (включая семейные) и способствующих карьере многих из числа должностных лиц. Персональный протекционизм существует сегодня и в «эталонных» демократиях — с той лишь оговоркой, что протекция осуществляется с учетом не только фактора родства, но также личных качеств и профессиональной конкурентоспособности соискателя, а публичная оценка его деятельности предполагается как сама собой разумеющаяся вещь. Говорить о соблюдении всех этих условий в кадровой политике России достаточно сложно», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Бирюков.

Что же касается назначения Алексея Толоконского, то, по мнению политолога, «его можно рассматривать как своего рода тест и шанс проявить себя на государственной службе».

«И на основании анализа качества его работы на посту главы управления позже можно будет дать более глубокую и обоснованную оценку этого кадрового решения», — считает Сергей Бирюков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алексей Толоконский, который является сыном губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, был назначен начальником управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска. Он сменил на этом посту Марину Курносову, которая решила вернуться к работе со спортсменами в Новосибирском центре высшего спортивного мастерства.

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В публичном пространстве это назначение воспринялось крайне неоднозначно. Кто-то припомнил существующие контакты Виктора Толоконского и мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Другие подчеркивали, что Алексей Толоконский «не чужой человек для спорта». И многие отмечали, что не нужно оценивать Алексея Толоконского по родственным связям, а стоит говорить о его личных достижениях, а вот спустя какое-то время можно будет проанализировать его работу на новом посту.