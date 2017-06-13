Вашингтон, 13 июня, 2017, 18:56 — ИА Регнум. Двусторонние отношения Вашингтона и Москвы отличаются беспрецедентно низким уровнем и ухудшаются всё сильнее, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон 13 июня во время слушаний в комитете по иностранным делам.

Office of the President-elect Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон

Кроме того, что российско-американские отношения становятся всё хуже и хуже, госсекретарь США заявил, что целью его ведомства является стабилизация отношений Кремля и Белого дома.

«Нашей целью является их стабилизация», — отметил Рекс Тиллерсон.

Стоит отметить, что ранее президент США Дональд Трамп указал госсекретарю Рексу Тиллерсону, что расследование неких связей окружения президента США с Россией не должно отрицательно влиять на усилия американского внешнеполитического ведомства по выстраиванию российско-американских дипломатических отношений.

Напомним, 13 июня президент США Дональд Трамп заявил, что ждёт извинений от американских журналистов и СМИ, занимающихся распространением «фейковых новостей».