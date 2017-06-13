Тюмень, 13 июня, 2017, 18:57 — ИА Регнум. Сегодня, 13 июня, вопрос был рассмотрен на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Тюменской областной думы. Депутаты поддержали предложение присвоить Киричуку звание почётного гражданина региона.

Kremlin.ru Степан Киричук

Степан Киричук родился 18 мая 1949 года. После окончания Брестского техникума железнодорожного транспорта работал ремонтным рабочим путевой машинной станции № 170 в Тюмени. С 1968 по 1970 год служил в рядах Советской армии. С 1970 года продолжил работу в Тюменской дистанции пути. Был путевым рабочим, бригадиром, мастером, главным инженером, начальником Тюменской дистанции пути. В 1985 году окончил Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта и был назначен заместителем начальника Тюменского отделения Свердловской железной дороги.

В 1990—1991 — председатель Калининского районного Совета народных депутатов. С 1991 по 1993 — председатель Тюменского городского Совета народных депутатов. С января 1993 по 16 марта 1996 года — глава администрации города Тюмени. Далее до марта 2005 года — глава города Тюмени. Кандидат технических наук, доктор социологических наук. Женат, имеет двух сыновей. В настоящее время член Совета Федерации — представитель от администрации Тюменской области. Срок полномочий сенатора Киричука заканчивается в 2019 году.

В положительном решении предложения губернатора нет сомнения: тюменские парламентарии одобрили его кандидатуру единогласно. Отдельно отметим, что к регалии почётного гражданина Тюменской области прилагается ежемесячная выплата к пенсии в размере 100 тыс. рублей.

Отметим, в 2005 году звание почётного гражданина Тюменской области получил нынешний мэр Москвы Сергей Собянин.

Добавим, что согласно налоговой декларации, официально опубликованной на сайте Совета Федерации, доходы Степана Киричука за 2016 год составили 6 млн 194 тыс. 705 рублей, практически на миллион меньше, чем в 2015 году. Его супруга за прошлый год заработала 2 млн 483 тыс. 612 рублей.

Степан Киричук владеет участком под индивидуальное жилищное строительство площадью 10 соток и автомобилем БМВ Х5 xDrive30d.