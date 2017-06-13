Москва, 13 июня, 2017, 18:44 — ИА Регнум. Сегодня, 13 июня, коллегия Верховного суда РФ рассмотрела дело по иску экс-аудитора Константина Пономарева к ПАО «КубаньЭнерго» (входит в «Россети»). Как сообщает Право.ru, коллегия, выслушав доводы сторон, отменила решения смоленских судов, вынесенные в пользу Пономарева, вернула рассмотрение дела в первую инстанцию, по месту нахождения «Кубаньэнерго», в Краснодар, а также вынесла частные определения в отношении судей Краснинского суда Смоленской области.

Vsrf.ru Здание Верховного Суда Российской Федерации

По данным издания, заседание началось с рассмотрения ходатайства адвоката Пономарева Павла Казареза о переносе заседания. Адвокат пояснил, что сотрудники СК изъяли у него материалы, якобы необходимые для подготовки к процессу. Однако судьи отклонили ходатайство, аргументировав это тем, что это кассация, дело не рассматривается по существу и, соответственно, нельзя представлять суду новые доказательства. У Пономарева будет возможность предоставить дополнительные материалы в том случае, если дело будет направлено на новое рассмотрение. Сам Пономарев также не смог явиться на процесс, поскольку был арестован еще на прошлой неделе (ему инкриминируют целый ряд статей: «Мошенничество», «Подкуп или принуждение к даче показаний», «Уклонение от уплаты налогов», «Заведомо ложный донос», «Заведомо ложные показания»). При этом ни он сам, ни его адвокаты не стали ходатайствовать об участии в заседании по конференц-связи, что предусмотрено гражданско-процессуальным кодексом.

Напомним, ранее Пономарев уже не раз инициировал судебные разбирательства с различными компаниями, связанные с дизель-генераторами и в судебном и внесудебном порядке получил от них более 30 миллиардов рублей. Эксперты называют это «системным подходом».

Как пишет «Инфокс», противостояние Пономарева и «Кубаньэнерго» началось летом 2016 года, когда суд поселка Красный, что в Смоленской области, обязал госкомпанию вернуть экс-аудитору 71 дизель-генератор, использовавшийся для энергообеспечения Крыма во время референдума. При этом в государственной корпорации заявляют, что ее функционал заключался только в организации маршрута поставки генераторов на полуостров, а с гражданином Пономаревым никаких договоров по аренде не заключалось. Ранее правительство республики направляло УФСБ Крыма предупреждение о возбуждении в отношении Пономарева уголовного дела и возможном наложении на принадлежащие ему генераторы ареста, о чем знало и «КубаньЭнерго». Однако впоследствии оказалось, отмечает издание, что «Стар Энерго», у которой были взяты генераторы, аффилирована с Пономаревым. Более того, по словам экс-аудитора, генераторы были переданы в Крым якобы без его согласия, в связи с чем он требует выплат от «КубаньЭнерго».

Генераторы предназначались для обеспечения электроэнергией социально важных объектов полуострова — школ, больниц, детских садов. По сути, полагает «Инфокс», претензии Пономарева должны были адресоваться им, однако маловероятно, что с бюджетных учреждений можно получить необходимые Пономареву суммы. Именно поэтому, по всей видимости, под удар попало Кубаньэнерго, отмечает издание.

Спор с госкорпорацией стал продолжением череды разбирательств с участием бывшего аудитора и дизельных генераторов. Несколько лет назад Пономарев сначала получил от компании «ИКЕА» 25 млрд руб. во внесудебном порядке, затем, как сообщали СМИ, безуспешно пытался взыскать еще почти 40 миллиардов, после чего выдвинул требования и на 100 млрд. руб. Адвокаты «ИКЕА» назвали активность Пономарева «судебным терроризмом».

Кроме того, сообщает «Инфокс», используя аффилированные компании, Пономарев через арбитраж истребовал крупные суммы с дочерней структуры британской компании Raven Russia — ЗАО «Торос», «Строительного управления — ГС», владельцем которой является «Главстрой-СПб», входящая в группу компаний Олега Дерипаски. «Все они поплатились за сотрудничество с Пономаревым сотнями миллионов и даже миллиардами рублей, — пишет издание. — Безусловно, суды с партнерами являются неотъемлемой действительностью ведения бизнеса в России. Однако, Пономарев судился со всеми своими крупными контрагентами».

По данным «Инфокса», «схемы обогащения Пономарева состоят из двух основных частей: содействие менеджеров среднего звена компаний для подготовки нужных ему документов (если конкретно — в «Строительном управлением — ГС» и «ИКЕА») и обращение в суды с нужной юрисдикцией и подсудностью, которые смогут дать документам «правильную» оценку».

В СМИ есть информация о нескольких уголовных делах в отношение менеджеров, по мнению бывших работодателей, вступивших в сговор с Пономаревым. Так, руководители «Главстрой-СПб» инициировали возбуждение уголовного дела в связи со злоупотреблениями полномочиями и крупным мошенничеством в отношении своих сотрудников, действия которых фактически создали условия для возникновения спора между «Главстроем-СПб» и «Стар Энерго», получившего право требования почти 700 млн рублей.

Другой пример — «ИКЕА» Йоаким Виртанен, уволенный по данным СМИ, по подозрению в коррупции, спустя семь лет после ухода из компании, «случайно» обнаружил у себя еще одно соглашение. Документ стал поводом для очередных судебных разбирательств между и «ИКЕА», в результате которых на счета компании был наложен арест почти в 10 млрд рублей. При расторжении трудового договора с «ИКЕА» сотрудник обязан был вернуть компании все находящиеся у него документы. «Напрашиваются вопросы, — отмечает «Инфокс», — либо соглашение было подделано, либо подписано, но уже после увольнения. При этом дела рассматривались, как уже говорилось, в «удобных» для Пономарева и его компаний судах».

Факт злоупотребления подсудностью компаниями, связанными с Пономаревым, был установлен Десятым арбитражным апелляционным судом и Арбитражным судом Московской области в споре по взысканию денежных средств с компании Олега Дерипаски «Строительное управление — ГС» («Главстрой-Спб»), подчеркивает издание. Злоупотребление процессуальными правами и манипулирование подсудностью со стороны Пономарева было выявлено в его споре с «ИКЕА». Как сообщили СМИ, Верховный суд РФ отменил взыскание с «ИКЕА» 507 млн рублей, которые присудил по иску Пономарева Краснинский суд Смоленской области, с формулировкой «очевидное отклонение от добросовестного поведения, путем изменения подведомственности и подсудности спора в целях создания неблагоприятных последствий для третьих лиц».

До этого, по данным СМИ, мировой судья Раменского района Московской области Богунова, рассматривая гражданские и уголовные дела о клевете между Пономаревым и его знакомыми, заодно сделала выводы и по спору экс-аудитора и «ИКЕА», касающегося аренды дизельных генераторов. Мособлсуд уже расценил действия со стороны Богуновой как нарушение нормы процессуального законодательства и выход за пределы обвинения.

Действия мирового судьи пришлось оспаривать и «КубаньЭнерго». Судья г. Челябинска Мельчукова, рассматривая гражданский спор, попутно узаконила арендные отношения между «КубаньЭнерго» и «НТТ-Центр», что, как уверен «Инфокс», выгодно Пономареву. «КубаньЭнерго» утверждает, что Мельчукова не имела права рассматривать отношения между компаниями, это выходит за рамки полномочий мирового судьи.