Кострома, 13 июня, 2017, 18:37 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников раскритиковал работу комитета по физической культуре и спорту по организации обучения детей плаванию. По данным опроса, проведенного департаментом образования и науки среди школьников региона, 44% детей до сих пор не умеют плавать.

Николай Богданов-Бельский. Перетягивание каната. 1939

«У нас с вами почти 2% территории области — это вода: пруды, озера, реки. Мы с вами ни спасателей, ни полицию к каждому дикому пляжу, к каждому месту купания не поставим. Главный вопрос один — чтобы наши дети умели держаться на воде. Я уже говорил вам год назад, прошу к этой теме относиться не просто как к теме спорта и физической культуры, а как к вопросу жизни и смерти», — заявил Ситников.

Программа обучения детей плаванию начала реализовываться на территории Костромской области с 2016 года. Как сообщил председатель областного комитета по физической культуре и спорту Павел Чепогузов, за год программу плавания освоили более 6,5 тыс. детей в 17 муниципальных образованиях.

В основном занятия проходили в закрытых бассейнах спорткомплексов. Так как у 12 муниципалитетов бассейнов нет, они возили детей в близлежащие районы.

Сейчас в семи муниципальных образованиях на официально оборудованных пляжах определены места для обучения детей плаванию на открытых водоемах. Также обучать детей плаванию будут в загородных лагерях с круглосуточным пребыванием детей. Летом 2017 года планируется обучить плаванию еще порядка тысячи детей.

Ситников потребовал активней использовать практику обучения детей на открытых водоемах — особенно тем районам, где нет закрытых спортивных сооружений.

«У нас с вами в году есть два-три теплых месяца, надо делать нормальные пляжи, ставить лягушатники и учить детей держаться на воде. У нас такая практика уже есть», — подчеркнул глава региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Костроме в реке Белилка 12 июня утонул 14-летний подросток. Это произошло в необорудованном для купания месте. Органы Следственного комитета РФ по Костромской области уже проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Официально купальный сезон в Костроме откроется только 16 июня, когда закончится нерест рыбы. Техническую «приемку» городские пляжи прошли 26 мая. На территории Костромы откроются четыре официальных пляжа — на улицах Лесной и Широкой, Чернигинской набережной и на Речном проспекте. Всего в регионе оборудуют 28 пляжей с местами для купания и 77 зон отдыха на берегах водоемов.