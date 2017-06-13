Пошехонье, Ярославская область, 13 июня, 2017, 18:34 — ИА Регнум. Этнокультурный туристический комплекс «Деревня Тыгыдым» переезжает на курорт «Ярославское взморье». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Сувенир из «Деревни Тыгыдым»

Сейчас комплекс находится в Пошехонском районе на берегу Рыбинского водохранилища на трассе Череповец-Ярославль. Ранее руководство комплекса конфликтовало с местными властями. Однако в последнее время на «Деревню Тыгыдым» обратило внимание правительство региона. Курорт «Ярославское взморье» также находится на Рыбинском водохранилище, но на другом берегу — в Рыбинском районе.

«Работа в партнерстве с крупным туристическим объектом откроет для «Деревни Тыгыдым» новые возможности развития. В свою очередь, «Ярославское взморье» получает яркий объект показа и эффективный инструмент притяжения туристов», — сказала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.

«Мы нужны друг другу. Нам необходимо больше посетителей, а на «Рыбинском взморье» очень много туристов. Курорту нужны наши мероприятия. Это, своего рода, синергия развития. Первый объект — столетний амбар начнет перевозиться уже 15 июня», — сказала корреспонденту ИА REGNUM событийный директор этнокультурного туристического комплекса «Деревня Тыгыдым» Олеся Деревенская.

Одним из первых мероприятий «Тыгыдыма» на новом месте станет День русской лени. Он пройдет 15 июля.