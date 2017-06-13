Рига, 13 июня, 2017, 18:29 — ИА Регнум. «Я живу в Лауберской волости. С утра услышала жуткий шум. Вышла на улицу и к своему удивлению увидела танки, а также прочие бронемашины. Дети проснулись и тоже увидели танк, стоящий недалеко от дома», — вспоминает она. «Хотели порадовать детей, подъехать поближе. Но только мы немного приблизились, дуло танка повернулось в нашу сторону. Логично, что у меня паника, мол, что происходит, почему в нас целятся. Старший ребенок начал кричать, что в нас сейчас будут стрелять. Младший начал плакать и просить, чтобы мы поехали домой», — возмущается женщина.

Delphi.lv Оккупационные силы НАТО в Латвии

В связи с пережитым женщина интересуется целым рядом вещей.

«Почему в нас целились из танка? Мы что какая-то серьезная угроза? Если это были учения, то почему я не могла ехать дальше, ведь они находятся на проезжей части. И почему об этом не сообщают обществу? Что-то где-то говорят, но на этом все. Я не единственная ведь, кого это удивляет. Соседка вышла с ребенком на прогулку, а откуда не возьмись вдруг появился военный, обвешанный какими-то кустами и травой. Конечно, это шок», — подытожила она.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в феврале 2017 года Сейм Латвии концептуально одобрил законопроект предусматривающий отказ от уголовного преследования военнослужащих США на территории Латвии. Соответствующая норма включена в законопроект «О государственном договоре о сотрудничестве между Латвией и США в сфере обороны». Договор предполагает, что Латвия отказывается от права уголовного наказания размещенных на территории страны военнослужащих армии США. Наказание за уголовные преступления передается американской стороне.