Брюссель, 13 июня, 2017, 18:31 — ИА Регнум. Чехии, Венгрии и Польше грозит судебный процесс в связи с уклонением от приема беженцев в рамках системы квот, установленной ЕС, согласно заявлению Европейской комиссии, 13 июня сообщает Associated Press.

Беженцы

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В Еврокомиссии заявили, что неоднократно призывали указанные страны принять беженцев или по крайней мере взять соответствующие обязательства.

Чехия, Венгрия и Польша не предприняли необходимых шагов для ликвидации «нарушения своих юридических обязательств», принято решение начать судебное разбирательство в среду, 14 июня.

До среды 14 июня власти Чехии, Венгрии и Польши еще могут исправить положение.

Напомним, согласно плану, разработанному в сентябре 2015 года, Еврокомиссия потребовала, чтобы в течение двух лет страны-члены ЕС разместили на своей территории в общей сложности 160 тыс. мигрантов, прибывших в Италию и Грецию.

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В начале июня власти Чехии заявили, что вынуждены полностью приостановить прием беженцев из-за проблем безопасности. В прошлом месяце Чехия разместила только 12 из 2 тыс. 691 мигранта.