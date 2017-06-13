Томск, 13 июня, 2017, 18:32 — ИА Регнум. Три кандидата на должность губернатора Томской области сегодня, 13 июня 2017 года, уведомили избирательную комиссию региона о своем выдвижении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Как сообщили ИА REGNUM в региональном избиркоме, томское отделение партии «Единая Россия» выдвинула в качестве кандидата временно исполняющего обязанности губернатора Томской области Сергея Жвачкина. КПРФ назвала в качестве своего кандидата руководителя фракции в Законодательной думе Томской области Наталью Барышникову. «Справедливую Россию» будет представлять заведующий отделением — врач-травматолог-ортопед Северской клинической больницы Александр Ростовцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос досрочных выборов губернатора Томской области встал в регионе после того, как президент России Владимир Путин досрочно прекратил полномочия Сергея Жвачкина. 6 июня 2017 года депутаты Законодательной думы Томской области 39 голосами «за» при отсутствии «против» и воздержавшихся назначили досрочные выборы губернатора области на 10 сентября 2017 года.

При этом спикер Законодательной думы региона Оксана Козловская была уже на тот момент уверена, Сергей Жвачкин, снявший с себя полномочия досрочно, будет участвовать в выборах. Но при условии, что, когда в избирательную комиссию от него поступит пакет документов, там должно быть и согласие президента.

Отметим, выдвигать кандидатов в регионе могут только политические партии. В поддержку кандидатов необходимо собрать подписи 10% депутатов или избранных глав муниципальных образований. На проведение выборов в бюджете региона заложено порядка 90 млн рублей.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Томской области» 21 февраля 2017 года. В этот же день Сергей Жвачкин был назначен временно исполняющим обязанности губернатора региона.

Сергей Жвачкин руководил Томской областью с 2012 года. До этого он трудился в структурах «Газпрома», возглавлял «дочки» корпорации в Томской области, на Кубани. Также он избирался депутатом Томской областной думы.

При этом, в Томской области последний раз выбирали главу региона прямым голосованием в 2003 году. В июне 2012 года депутаты законодательной думы Томской области на очередном собрании утвердили закон о прямых региональных выборах губернатора. И с этого момента новый глава региона избирается тайным голосованием сроком на пять лет. Согласно этому закону выдвигаться на пост губернатора смогут только представители партий, собравшие в свою поддержку 10% подписей депутатов муниципального уровня.

Сергей Жвачкин, на тот момент занимавший пост губернатора Томской области, комментируя закон, назвал его «нормальным вариантом».

«Главное, что мы приняли этот закон о выборах губернатора. О выборах! А фильтры должны быть — демократия не подразумевает безответственности», говорил в 2012 году Сергей Жвачкин.