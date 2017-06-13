Ярославль, 13 июня, 2017, 18:15 — ИА Регнум. В Ярославле набережная реки Которосли получила статус выявленного объекта культурного наследия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

Yararchive.github.io Строительство Которосльной набережной в Ярославле

7 июля 1944 года на заседании бюро Ярославского городского комитета ВКП (б) было принято решение о строительстве новой набережной в Ярославле, которая должна была соединить Американский мост через реку Которосль и Стрелку. Этот проект подразумевал оформление набережной Которосли по образцу набережной реки Волги с асфальтированием дорог и озеленением зон отдыха и реконструкцию Стрелки с превращением ее в городской парк. Набережную строили и благоустраивали во время Великой Отечественной войны силами горожан, которые выходили на субботники.

Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области 73 года спустя дал Которосльной набережной статус выявленного объекта культурного наследия. Под защиту государства попали решетки и откосы набережной.

В течение года Которосльная набережная должна пройти государственную историко-культурную экспертизу, и, если она признает важность объекта, то объект войдет в реестр культурного наследия. Это означает, что видоизменять объект можно будет только с разрешения органа охраны.

«Мы объявим конкурсные процедуры на экспертизу данного объекта. Она, обычно, стоит от 30 тысяч рублей и выше. Не знаю, получится ли сделать это в этом году, поскольку бюджет на проведение таких экспертиз ограничен. Если не получится в этом году, то включим в план на 2018 год», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Ярославсков области Ольга Островская.