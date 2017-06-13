Махачкала, 13 июня, 2017, 18:14 — ИА Регнум. В дагестанском городе Дербенте совершено нападение на депутата Народного собрания Велиюллу Фаталиева. В здании земельного комитета администрации Дербента на него с ножом напал один из охранников руководителя комитета, сообщил ИА REGNUM 13 июня источник в правоохранительных органах. Нападавший в данный момент задержан.

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Ранению предшествовала потасовка депутата с руководителем земельного комитета Зауром Эминовым, сообщил источник. А удар ножом нанес его охранник по имени Эсед. Пострадавший депутат доставлен в состоянии средней тяжести в дербентскую городскую больницу.

Велиюлла Фаталиев — член комитета Народного собрания Дагестана по здравоохранению и социальной политике, входит во фракцию «Единая Россия». Был избран депутатом в сентябре 2016 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня в Назрановском районе Ингушетии было совершено нападение на депутата парламента республики Сет-Салима Ахильгова. Он ехал на работу, когда неизвестные лица открыли огонь по его автомобилю. Несколько пуль попали в машину, но ни сам депутат, ни его водитель не пострадали.