Великий Новгород, 13 июня, 2017, 18:02 — ИА Регнум. Её проведут Военно-исторический центр Северо-Западного федерального округа совместно с экспедицией «Долина» и Юнармией.

Фронтовой фотоальбом Танковая колонна Т-34

Маршрут марша протяжённостью 12 км проложен в труднодоступной местности — от урочища Ольховка до узкоколейной дороги 2-й ударной армии.

«Мы сформируем механизированную колонну из боевой техники тех лет — танков Т-34, Т-38, автомобилей ГАЗ-67, ГАЗ-АА и ЗИС-5, нескольких артиллерийских систем. Вся техника на ходу и должна преодолеет весь маршрут самостоятельно. В пешей колонне марша пойдут 40 бойцов Юнармии в красноармейской форме. Ребята уже имеют опыт подобных мероприятий. Вместе с юнармейцами по маршруту пройдут и восемь подростков из экспедиции «Долина», — сообщил первый заместитель руководителя военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа, подполковник запаса Сергей Мачинский.

Проводниками марша памяти станут командир поискового отряда «Гвардия» Александр Орлов и руководитель экспедиции «Долина» Игорь Неофитов. На стоянках для его участников будут проведены исторические экскурсы в события военных лет, связанные с Любанской операцией. В районе маршрута новгородские поисковики проведут и поисково-разведывательные мероприятия.

Завершится марш 25 июня.

Напомним, предыдущий марш проходил по местам боев на Западном фронте, и был посвящен памяти подвига подольских курсантов.