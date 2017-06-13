Вашингтон, 13 июня, 2017, 18:06 — ИА Регнум. США пока не выигрывают в войне против террористов в Афганистане, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис в Конгрессе, 13 июня сообщает Reuters.

Jayel Aheram

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«В настоящий момент мы не выигрываем в Афганистане, это нужно исправить как можно скорее», — заявил Мэттис во время слушаний в комитете по вооруженным силам палаты представителей конгресса США.

Напомним, после терактов 11 сентября 2001 года талибы отказались выдать американским военным лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усаму бен Ладена. В конце 2001 года военные подразделения США прибыли на территорию Афганистана.

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21 апреля в Афганистане произошел один из крупнейших терактов, в результате нападения на военную базу «Шахин» погибли 140 афганских военнослужащих, еще 150 солдат получили ранения. После террористической атаки начальник штаба армии и министр обороны Афганистана подали в отставку.

31 мая в результате мощного взрыва в Кабуле погибли 90 человек, еще 380 человек получили ранения.