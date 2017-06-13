Москва, 14 июня, 2017, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 14 июня, Госдума обратится к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву в связи с ситуацией вокруг замены национальных водительских прав на российские, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Парламентарии просят Медведева «обеспечить повышенный контроль за складывающейся правоприменительной практикой в целях недопущения нарушения международных договоров РФ».

«Депутаты Государственной Думы считают недопустимым и невозможным искаженное толкование норм законодательства РФ и нарушение прав граждан Республики Беларусь на осуществление предпринимательской и трудовой деятельности на территории РФ», — говорится в документе.

Парламентарии считают, что принятый Госдумой закон от 7 мая 2013 года, где установлен запрет на управление транспортными средствами на основании национальных и международных водительских удостоверений при осуществлении и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением ТС, «ни к коей мере не ограничивает права граждан Республики Беларусь на осуществление предпринимательской и трудовой деятельности на территории РФ». На основании части 4 ст. 15 Конституции РФ, устанавливающей приоритет международных договоров, граждане Белоруссии могут работать без замены водительского удостоверения. Так, согласно Договору между РФ и Белоруссией от 25 декабря 1998 года граждане Белоруссии обладают равными правами на трудоустройства, а также на участие в хозяйственной деятельности. Решение Высшего Совета Сообщества Белоруссии и РФ N4 от 22 июня 1996 года определено, что документы, выданные в Белоруссии и России для реализации трудовых прав и социально-трудовых гарантий их граждан, или их копии, заверенные в установленном порядке, признаются без легализации.

Вместе с тем в нижнюю палату парламента обратился госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, который указывает на то, что позиция отдельных федеральных органов исполнительной власти требует корректировки.

Госдума приняла закон о том, что национальные водительские права можно обменять только до 1 июня 2017 года. Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предполагает продлить срок обмена еще на год — до 1 июня 2018 года, с учетом времени рассылки рассмотрение инициативы может состояться в середине июня.

В профильном комитете Госдумы по транспорту отмечают, что в российских транспортных компаниях, осуществляющих международные перевозки, трудоустроено около 9,5 тыс. иностранных водителей, в основном — граждане Белоруссии. Подавляющее большинство транспортных компаний расположено в Смоленской (порядка 5 тыс. иностранных водителей) и Брянской областях и Московском регионе.