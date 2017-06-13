Рига, 13 июня, 2017, 17:55 — ИА Регнум. Реальное индивидуальное потребление на душу населения, которое характеризует благосостояние домохозяйств, в Латвии в 2016 году было на пятом месте среди самых низких показателей в ЕС, об этом свидетельствуют данные Европейского статистического бюро «Eurostat», сообщает LETA.

Vadim Timoshkin Рига

По данным исследования, индекс реального индивидуального потребления на душу населения, выраженный в стандартах паритета покупательной способности, в Латвии в 2016 году составил 67% от среднего уровня ЕС. По этому показателю Латвия опережает только Болгарию (53%), Хорватию (59%), Румынию и Венгрию (63%).

В Эстонии этот показатель составил 71%, в Словении и Польше — 75%, в Словакии и Греции — 77%, в Чехии — 78%, на Мальте — 81%, в Португалии — 82%, в Литве — 86%. Самым высоким этот показатель в 2016 году был в Люксембурге — 132%.

В свою очередь, внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии на душу населения, выраженный в стандартах паритета покупательной способности, в 2016 году составил 65% от среднего по ЕС. Меньше этот показатель был только в Болгарии (48%), в Румынии и Хорватии (59%). В Эстонии он составил 74%, в Литве — 75%, а самым высоким был в Люксембурге — 267%.

Стоит отметить, что в 2015 году, реальное индивидуальное потребление, выраженное в паритете покупательной способности, в Латвии составило 66% от среднего уровня ЕС. В 2015 году ниже этот показатель также был только в Болгарии, Хорватии, Румынии и Венгрии.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по данным Центрального статистического управления Латвии в третьем квартале 2016 года 44% трудоустроенных жителей на основном рабочем месте зарабатывали не более 450 евро (после уплаты налогов), в том числе минимальную зарплату, то есть 370 евро, или меньшую сумму получает каждый пятый трудящийся (20,1%).

В Латвии расходы на социальную защиту в процентах от ВВП — самые низкие в Евросоюзе, об этом свидетельствуют данные «Eurostat». Так, расходы на социальную защиту в Латвии составляли (14,5%) от ВВП, Литве (14,7%), Румынии (14,8%), Эстонии (15,1%), Болгарии и Словакии (18,5%), на Мальте и в Польше (19,0%), Чехии (19,7%) и Венгрии (19,9%). В свою очередь, высоким уровнем социальных расходов отличаются Франция, где на эти нужды тратится 34,3% ВВП, Дания (33,5%), Финляндия (31,9%), Нидерланды (30,9%), Бельгия (30,3%), Австрия и Италия (30,0%).