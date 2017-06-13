Москва, 13 июня, 2017, 17:56 — ИА Регнум. Российская телекоммуникационная компания «Мегафон» смогла восстановить работу своей сети после сбоя. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает пресс-служба компании.

Символика оператора «МегаФон»

Сообщается, что сеть «Мегафона» восстановлена после снижения уровня успешности голосовых вызовов на 20−30%.

«Голосовая связь, смс и мобильный интернет работают в нормальном режиме, мы продолжаем усиленный мониторинг ситуации. В течение 30 минут возможны незначительные сложности с голосовыми вызовами. Приносим абонентам извинения за доставленные неудобства», — сказано в сообщении пресс-службы «Мегафона».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, клиенты «Мегафона» в Москве и некоторых других регионах столкнулись со сложностями при осуществлении звонков.

Сбой в работе сети затронул также и абонентов ООО «Скартел» (бренд Yota). Эта компания является дочерней структурой «Мегафона».

Напомним, это уже второй крупный сбой в работе сетей «Мегафон» за последний месяц. Первый сбой произошел 19 мая. Компания заявила, что это был самый крупный сбой в её истории.

Тогда без голосовой связи доступа в интернет остались многие абоненты «Мегафона» и Yota. Специалисты компании установили, что причиной аварии стал сбой программного обеспечения на одном из ключевых системных элементов сети «Мегафон».