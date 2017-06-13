Ярославль, 13 июня, 2017, 17:53 — ИА Регнум. Комиссия муниципалитета Ярославля по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью одобрила предложение мэрии приостановить предоставление муниципальных помещений в безвозмездное пользование для социально ориентированных некоммерческих организаций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете города.

City-yaroslavl.ru Вера Никольская

«Город выдал в безвозмездную аренду 71 тысячу квадратных метров и надо провести ревизию этого имущества. Некоторое можно передать в областное подчинение, какие-то закрепить за департаментами образования или культуры для наиболее эффективного использования. Сейчас есть случаи, когда организация использует помещение раз в неделю. Мы же можем сделать уплотнение и сдать это помещение в аренду сразу нескольким НКО», — сказала корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Вера Никольская.

Ранее депутаты в ходе проверок фиксировали использование переданного в безвозмездное пользование помещений неэффективно или не по назначению. Ряд организаций оказывают коммерческие услуги, пользуясь городским имуществом. Мораторий будет введен до 1 января 2018 года, но срок действия может быть продлен или сокращён, в зависимости от скорости проведения ревизии арендованных метров. Власти обещают, что на уже заключенные договоры ограничения распространяться не будут. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на заседании муниципалитета 14 июня.