Каракас, 13 июня, 2017, 17:46 — ИА Регнум. Генерал Алексис Лопес Рамирес подал в отставку с поста секретаря Совета Национальной обороны (Consejo de Defensa de la Nación), высшего консультативного военного органа Венесуэлы, сообщает испанское информационное агентство EFE, основываясь на данных, полученных из своих анонимных источников. В то же самое время другое испанское СМИ, АВС, утверждает, что отставка не была добровольной, а «явилась следствием несовпадения взглядов генерала и президента страны на развивающийся конституционный процесс».

Government of Venezuela Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Лопес Занимал этот пост с 7 июля 2014 года, будучи назначенным на него Николасом Мадуро. Отставной генерал был также главой военной организации Casa Militar при покойном президенте Уго Чавесе, вместе с которым он участвовал в попытке переворота 4 февраля 1992 года против тогдашнего главы государства Карлоса Андреса Переса.

Согласно статье 223 Конституции Венесуэлы Совет Национальной обороны является «высшим консультативным органом планирования и консультирования публичной власти в вопросах, касающихся общей обороны страны, ее суверенитета и целостности ее географического пространства».

«Объявленный Николасом Мадуро 1 мая созыв Конституционной Ассамблеи, главной задачей которой будет изменить Основной Закон страны, внес раскол в группу последователей Уго Чавеса, отмечает АВС. — В частности, против КА выступает до настоящего момента сохраняющая свой пост Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас, постепенно все больше дистанцирующаяся от Мадуро и настаивающая на проведении референдума с вопросом, хотят ли граждане пересмотра Конституции».

По мнению некоторых экспертов, ушедший в отставку генерал может примкнуть к группе военных, настроенных против действующего президента.