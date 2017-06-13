Радио REGNUM: второй выпуск за 13 июня
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 13 июня, 2017, 18:00 — ИА Регнум.
- Турчинов призвал закончить АТО, признать Донецк и Луганск «оккупированными»;
- Украинизация Молдавии: Плахотнюк объявил войну «российской пропаганде»;
- ДТП в Забайкалье: число жертв выросло до 14 человек;
- В Брянске закрыт перинатальный центр, который открыл Владимир Путин;
- Смертельный газ вместо кислорода: детали медицинского скандала в Чувашии.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/348