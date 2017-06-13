Эр-Рияд, 13 июня, 2017, 17:37 — ИА Регнум. Саудовская Аравия готова предоставить продовольствие и медицинскую помощь Катару, заявил глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, 13 июня сообщает Reuters со ссылкой на СМИ Эр-Рияда.

Magspace.ru Отношение Саудовской Аравии и Катара

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Министр иностранных дел Саудовской Аравии назвал действия ряда арабских стран в отношении Катара бойкотом, а не блокадой, заявив, что его правительство воспользовалось своим «суверенным правом», говорится в сообщении Sky News Arabia.

Напомним, неделю назад Эр-Рияд, ряд стран Персидского залива и некоторые исламские государства заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром.

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Доху обвинили в предполагаемой поддержке международных террористических организаций и готовности на сближение с Ираном, ключевым соперником Саудовской Аравии в регионе.