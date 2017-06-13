Ярославль, 13 июня, 2017, 17:35 — ИА Регнум. В Дзержинском районе Ярославля восьмилетняя девочка получила травмы различной степени тяжести, упав со строящегося дома на улице Бабича. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка Ярославской области.

Уполномоченный по правам ребенка в ЯО Стройка в Ярославле

Ребенок госпитализирован в детскую областную клиническую больницу, где проходит курс лечения. В беседе с ребенком детский омбудсмен Михаил Крупин установил факты, приведшие к травмам. На территорию стройки был свободный доступ. В ходе выездного проверки уполномоченный выяснил, что объект представляет опасность для жизни и здоровья детей. В связи с этим он направил материалы в мэрию, прокуратуру и инспекцию административно-технического надзора при Губернаторе Ярославской области для принятия мер реагирования.

«Сейчас очень важна оперативная работа органов власти по принятию необходимых мер и недопущению подобных инцидентов в будущем», — заявил Михаил Крупин.

Похожий инцидент произошел в конце мая в том же в Дзержинском районе. Находясь на территории промышленного объекта, 10-летний мальчик провалился в открытую шахту. При падении ребенок получил переломы тазобедренного и локтевого суставов.