Москва, 13 июня, 2017, 17:19 — ИА Регнум. Минфину в 2017 году удалось сократить издержки, в том числе и за счет оптимизации расходов на обеспечение транспортными средствами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня, об этом заявила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко в ходе рассмотрения законопроекта о поправках в федеральный бюджет 2017 года профильным комитетом Госдумы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Минфин оптимизировал расходы на обеспечение автотранспортными средствами. Мы переходим на предоставление услуг в том числе компаниями типа Uber и «Яндекс.Такси». У нас высвобождаются ресурсы — 11 млн рублей — которые мы направим на финансовое обеспечение Московского финансового форума», — сообщила Нестеренко.

По ее словам, сэкономленные средства Минфин решил распределить внутри министерства.

Правительство внесло поправки к федеральному бюджету 2017 года в Госдуму в мае. Депутаты приняли законопроект в первом чтении 9 июня. Второе чтение документа запланировано на 16 июня.

По расчетам Минфина, из-за более высоких цен на нефть доходы бюджета в 2017 году составят 14,679 трлн рублей, что на 1,191 трлн рублей выше, чем планировалось ранее. При этом дефицит бюджета уменьшится с 3,2% ВВП до 2,1% ВВП, а расходы увеличатся на 315 млрд рублей и составят 16,556 трлн рублей.