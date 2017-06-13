Ракка, Сирия, 13 июня, 2017, 17:22 — ИА Регнум. Правительственные войска продвинулись на 32 километра к югу от города Мескена в район шоссе между Ithriya и Эс-Саура, согласно данным, размещенным на информационном портале ливанского движения «Хезболла».

Onedio.com Сирийская армия

Район между городами Ithriya и Эс-Саура использовался боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для нападения на позиции правительственных сил вдоль основного маршрута снабжения войск в Алеппо, который проходит недалеко от города Ithriya.

Продвижение правительственных войск САР в южном направлении представляет угрозу для маршрутов снабжения исламистских боевиков в Ракке.

Напомним, с 2011 года ливанское шиитское движение «Хезболла» участвует в боевых действиях в Сирии на стороне правительственных сил Башара Асада.

12 июня Демократические силы Сирии (ДСС), поддерживаемые США, достигли стен Старого города в восточном районе Ракки. Силы ДСС также наступают в северном и западном районах города.