Ярославль, 13 июня, 2017, 17:18 — ИА Регнум. Ярославское предприятие «Яргорэлектротранс» (оказывает услуги по перевозке пассажиров трамваями и троллейбусами, 100% акций принадлежит мэрии города) планирует сократить собственных сотрудников, отдав на аутсорсинг обслуживание опор контактной сети. При этом победитель конкурсной процедуры на обслуживание опор, вероятно, известен заранее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Фото страницы Сергея Балабаева в Facebook Работы на опорах «ЯрГЭТ» в Ярославле

Запрос предложений размещен на сайте государственных закупок. Цена лота составляет 12,75 млн рублей. Комплекс работ и услуг по обслуживанию опор трамвайной и троллейбусной контактных сетей включает в себя работы по покраске 1,5 тысячи опор, их очистке от несанкционированных объявлений и рекламы, а также надзору за размещением на опорах контактной сети волоконно-оптических линий связи и инвентаризации этих линий. При этом очистить и покрасить столбы нужно до 1 августа текущего года, а работы по надзору и инвентаризации вести в течение двух лет. Существенным условием процедуры является оплата, которая будет произведена только через 2 года.

Как сообщает источник ИА REGNUM, такие условия предложены для того, чтобы в конкурсной процедуре победила компания «Ярнет», которая и размещает свои кабели на опорах контактной сети. Фактически схема является взаимозачетом, так как «Ярнет» должен «Яргорэлектротрансу» за размещение линий связи около 16,5 млн рублей (данные на начало года). Никакая другая компания не согласится выполнять работы на условиях оплаты через 2 года, а «Ярнет» сможет таким образом погасить часть долга перед ярославскими трамвайщиками.

«Мы даже не стали заявляться на процедуру закупки. «Яргорэлектротранс» сейчас в долгах и ждать 2 года, пока они заплатят деньги — мы не можем. Получается, что мы беспроцентный кредит даем организации», — сказали представители предприятий, которые могли участвовать в торгах.

В самом «Яргорэлектротрансе» пояснили, что аутсорсинг — вынужденная мера, связанная со сложным финансовым положением предприятия.

«Раньше мы эту работу выполняли самостоятельно, но сейчас у нас не хватает ресурсов, и поэтому мы вынуждены искать сторонних исполнителей этой услуги. Пока еще никто не заявился для участия в конкурсной процедуре», — сказал корреспонденту ИА REGNUM начальника отдела закупок предприятия Александр Малютин.

По сведениям источника ИА REGNUM сокращение рабочих «Яргорэлектротранса» ожидается в конце июня. Также источник полагает, что стоимость работ завышена. Депутат Ярославской областной Сергей Балабаев отмечает, что работы по покраске опор начались до определения результатов запроса предложений.

«При этом на прошедшей неделе, т. е. не дожидаясь официального оглашения результатов процедуры закупки и не дожидаясь заключения договора, производятся работы по покраске опор, принадлежащих АО «ЯрГЭТ» силами неизвестных, часть опор (до середины?) уже покрашена силами предприятия. Что бы это могло означать? Результаты конкурса уже оговорены сторонами?», — написал на своей странице в Facebook Сергей Балабаев.

Итоги закупки должны быть подведены 15 июня.