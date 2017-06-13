Санкт-Петербург, 13 июня, 2017, 17:15 — ИА Регнум. Выходец из Средней Азии Обид Абдыраимов, 1978 года рождения, полностью признал свою вину в вовлечении граждан в деятельность террористических группировок. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского городского суда.

Пресс-служба СПб городского суда Обид Абдыраимов

Сегодня, 13 июня, Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление о продлении Абдыраимову меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 13 августа 2017 года.

Уроженец города Ош (Киргизия), Обид Абдыраимов был взят под стражу 15 апреля 2017 года решением Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга. Он стал одним из 10-ти арестованных в апреле по обвинению в вербовке граждан для участия в деятельности запрещенных в РФ международных террористических организаций.

Абдыраимова обвиняют в преступлении по части 1 статьи 205.1 УК РФ — «Склонение, вербовка или иное вовлечение лиц в террористическую деятельность». За это преступление может быть назначено до 10 лет лишения свободы. Девять других выходцев из Средней Азии, обвиняемых в аналогичном преступлении, проходят по другому уголовному делу.

По версии следствия, с июля 2015 года по апрель 2017 года, находясь у Соборной мечети в Петроградском районе, а также в других неустановленных местах на территории города, действуя группой лиц по предварительному сговору, Обид Абдыраимов проводил склонение, вербовку и иное вовлечение гражданина Мирзарахимова М.Б. и иных лиц для совершения преступлений террористической направленности.

Как считает следствие, Абдыраимов и его подельники вербовали выходцев из Средней Азии для участия в террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии.

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Напомним, в течение двух недель после теракта в петербургском метро, который произошел 3 апреля, в Петербурге были задержаны и арестованы судом 10 выходцев из Средней Азии, подозреваемых в пособничестве террористам путем вербовки и склонению граждан к участию в деятельности группировок «ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Всем фигурантам дела о вербовке террористов грозит до 10 лет лишения свободы.

Лица, о которых идет речь, также проверяются на причастность к теракту в метро Петербурга. Девяти фигурантам уголовного дела о вербовке террористов решением суда арест продлен до 4 сентября 2017 года.